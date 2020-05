IG Italia presenta “la settimana del trading”: 5 giorni pieni di spunti e consigli preziosi dai professionisti del settore!

IG, pioniere nell’innovazione del trading online da oltre 45 anni, annuncia la Settimana del Trading, cinque giorni di webinar gratuiti con i migliori esperti per imparare il trading e comprendere in che modo affrontare i mercati, specialmente in momenti di elevata volatilità

Sono dieci i webinar organizzati da IG Italia che saranno programmati dal 25 al 29 Maggio 2020 in occasione della “Settimana del Trading”: un percorso virtuale in cui esperti del settore insegneranno strategie, forniranno suggerimenti circa il modo migliore di gestire la volatilità dei mercati finanziari e, non da ultimo, anticiperanno gli errori da non commettere. Ogni singolo webinar, gratuito e tematico, sarà dedicato ad un argomento diverso e assolutamente focale in un momento storico come quello che stiamo vivendo.

Nel pieno dell’era dello smartworking, ricorrere agli strumenti digitali votati alla condivisione immediata rende tutto più semplice e coinvolgente. Sarà infatti possibile interagire live con i relatori; tra questi, Gabriele Bellelli, Pierpaolo Scandurra, Pietro di Lorenzo, Paolo Serafini, Giacomo Zucco, Bruno Moltrasio e Arduino Schenato.

Fabio De Cillis, Head of Italy di IG ha dichiarato: “in IG coltiviamo da sempre l’approccio educational, un impegno che oggi diventa cruciale specialmente alla luce del contesto di volatilità in cui ci troviamo. Proprio in virtù di questo impegno, noi di IG Italia abbiamo deciso di offrire un’intera settimana di formazione, dedicata a chiunque voglia approfondire il trading online e le modalità attraverso cui, oggi, è possibile operare sui mercati. Crediamo che le migliori scelte possano derivare solo da una completa informazione”.