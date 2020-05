IG Italia, la data de “I Grandi Trader Internazionali” con Larry Williams si avvicina: non perdere l’evento, prenota il tuo posto

Si avvicina la data dell’imperdibile evento presentato da IG Italia, la terza edizione de “I Grandi Trader Internazionali” che vedrà la partecipazione di un ospite di fama mondiale: Larry Williams.

A causa del Coronavirus, per garantire la sicurezza di tutti ed al contempo non perdere l’opportunità di ascoltare ed interagire con uno dei più grandi trader su azioni e commodities di tutti i tempi, si ricorda che l’evento sarà trasmesso in live streaming gratuitamente il prossimo 9 maggio 2020 dalle ore 10:00 alle ore 15:00: una volta registrato, ti manderemo il link il giorno stesso dell’evento.

I temi affrontati da Larry Williams sono di fondamentale importanza per il successo nel mondo del trading e spaziano dall’analisi delle regole del trading al focus sull’importanza del money management, dalle strategie di trading con gli indicatori alle previsioni sui mercati finanziari, sempre più impattati dai recenti avvenimenti. Potrai conoscere le sue strategie di trading di Larry Williams attraverso esempi pratici sui mercati finanziari e interagire direttamente con lui grazie ad una sessione di Q&A dedicata.

Oltre a Larry Williams in programma ci sono anche i preziosi interventi a cura di Fabio De Cillis, Head of Italy di IG e Andrea Martella, Head of Sales di IG, che illustreranno rispettivamente l’importanza della scelta del broker per i risparmiatori che decidono di destinare una parte della loro liquidità al trading online e le opportunità stesse offerte da questo mondo specialmente alla luce dell’attuale contesto finanziario.

In linea con quanto precedentemente annunciato, in occasione dell’evento online, Larry Williams dedicherà uno spazio ai vincitori della IG Trading Competition, conclusasi lo scorso 26 marzo.

Programma dell’evento

Quando?

I primi tre finalisti hanno ottenuto il privilegio di ricevere un attestato che riporta la firma di Larry Williams.

9 maggio 2020 ore 10:00 – 15:00

Dove?

In diretta streaming. Una volta registrato, ti manderemo il link il giorno stesso dell’evento.

Prenota il tuo posto all’evento

Programma