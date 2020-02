IG Italia: I Grandi Trader Internazionali con Larry Williams

IG, pioniere nell’innovazione del trading online da oltre 45 anni, annuncia la terza edizione de “I Grandi Trader Internazionali” con un ospite speciale di fama mondiale: Larry Williams.

Il 28 marzo 2020, dalle 9:30 alle 17:00, presso il Teatro Nuovo di Milano, IG Italia presenterà una giornata evento con un focus sull’analisi delle regole del trading, sull’importanza del money management, sulle strategie di trading con gli indicatori, oltre che sulle previsioni sui mercati finanziari.

Un’occasione gratuita per incontrare Larry Williams, uno dei trader di azioni e materie prime più brillanti e creativi di sempre, e conoscere le sue strategie di trading attraverso esempi pratici sui mercati finanziari, nonché una sessione di Q&A pensata per interagire direttamente con lui.

Larry Williams vanta numerosi riconoscimenti, tra cui la vittoria alla competizione mondiale di trading Robbins World Cup, l’inserimento nella TradeStation Hall of Fame e la nomina a Man of the Year 2014 da parte della Market Technitians Association. Una personalità riconoscibile a livello globale che, nel corso della sua vita, si è distinta per le numerose innovazioni nell’analisi tecnica dei mercati e del trading oltre che per i successi conseguiti nell’insegnamento, confermati dai risultati dei suoi studenti, più volte vincitori del campionato mondiale di trading.

Durante la giornata, Larry Williams si alternerà sul palco con Fabio De Cillis, Head of Italy di IG e Andrea Martella, Head of Sales di IG, che illustreranno rispettivamente l’importanza della scelta del broker per i risparmiatori che decidono di destinare una parte della loro liquidità al trading online e le opportunità stesse offerte da questo mondo.

Al termine dell’evento verrà annunciato il vincitore della IG Trading Competition, il quale riceverà il premio direttamente dalle mani di Larry Williams.

Fabio De Cillis, Head of Italy di IG, ha commentato: “Larry Williams è stato definito la persona che meglio incarna la mente e lo spirito di un trader. Non potrei essere più d’accordo. E’ un onore infatti per IG esser riusciti ad avere come ospite, in Italia, una personalità dalla caratura eccezionale come Larry. La possibilità di interagire direttamente con lui, di apprendere alcuni dei suoi segreti e strategie rappresenta un’opportunità unica che nessun trader dovrebbe perdere”