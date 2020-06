IG Group annuncia il nuovo marchio!

Gli ultimi mesi sono stati particolarmente importanti per il Gruppo IG. Il lancio dei turbo24, l’esclusivo evento che ha visto protagonista Larry Williams e le sfide poste dal Covid-19, affrontate con lo spirito che da sempre caratterizza IG: professionalità, attenzione verso i clienti e ricerca dell’innovazione.

È per fronteggiare al meglio le sfide del futuro che IG Group ha deciso di indossare una nuova veste: un marchio, riconoscibile e distintivo, che rispecchi la view, i valori e l’ambizione che il Gruppo vuole trasmettere ai suoi clienti.

In qualità di affermati leader di settore, la spinta di IG non si ferma e l’obiettivo nei prossimi due anni è di ottenere una crescita del fatturato del 30%. Il leader del trading online vuole differenziarsi e ampliare la sua posizione nel panorama tra i concorrenti in crescita, attraverso un’immagine di spicco riconoscibile e coerente in tutti i mercati.

Il raggiungimento di questi risultati passa dai capisaldi dell’attività: IG si impegna ad offrire un’esperienza eccezionale ai clienti aiutandoli ed esprimere il loro potenziale inesplorato, dedicando una grande attenzione alla ricerca di soluzioni innovative, anticipando i cambiamenti ed essendo pronti ad affrontare gli imprevisti incentivando il lavoro di squadra, per far sì che il valore dei dipendenti diventi complementare a quello del Gruppo, creando la più grande esperienza di trading.

Il nuovo marchio riflette la passione e l’energia di dipendenti e clienti, e aiuterà IG a raggiungere gli obiettivi strategici del futuro.

La decisione di aggiornare l’identità è stata ratificata nel 2019 – dopo il lancio della nuova strategia di business – e giugno 2020 è sempre stato il traguardo fissato per il termine dell’operazione. IG Group ha tenuto in debita considerazione l’impatto che la pandemia COVID-19 ha avuto sul mondo, sui clienti e sullo staff, e tutti i feedback riguardo questo nuovo marchio sono stati fortemente positivi.

La natura globale del nuovo logo è importante in quanto IG continua ad offrire un business più sostenibile e diversificato. Il focus è sempre rivolto al miglioramento e all’innovazione, per offrire ai propri clienti la migliore esperienza di trading possibile.

Il marchio è nuovo ma i valori fondamentali e il modo di lavorare rimangono gli stessi, elementi che hanno contribuito a rendere IG Group leader mondiale del trading online da 45 anni e che lo guideranno verso le sfide future: “Champion the Client, Love What We do and Lead the Way”.

Gerhard Sagat, Head of Brand di IG ha dichiarato:

“In IG abbiamo un’ambiziosa strategia di crescita ed una brand strategy difersificata. La nostra ambizione è quella di creare un brand immediatamente riconoscibile, consistente e che si differenzi dagli altri. L’obiettivo fondamentale del nostro nuovo marchio globale è quello di continuare a sviluppare un team forte e vincente. La collaborazione cui assistiamo in tutte le divisioni di IG è importante perché abbiamo bisogno di una mentalità orientata alla crescita che integri la nostra forte natura commerciale e innovativa, tenendo sempre i nostri clienti al centro di tutto”.