IEG: Peraboni nuovo Ad ed approvato preconsuntivo 2019, titolo euforico (+5%)

Corrado Peraboni, che costa di molta esperienza ormai nel settore fieristico è il nuovo AD di Italian Exhibition Group (IEG), società quotata sul MTA nonché leader in Italia nell’organizzazione di eventi fieristici internazionali, e tra i principali operatori del settore fieristico e dei congressi a livello europeo.

Il Cda della società ha cooptato Corrado Peraboni quale componente del consiglio, con il ruolo di Amministratore delegato ed Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. La cooptazione avrà efficacia dal 1 gennaio 2020.

Laureato in giurisprudenza, il manager Peraboni dal 2000 al 2015 è stato Direttore Generale di Fondazione Fiera Milano ed è stato presidente di UFI (Associazione globale dell’industria fieristica). Dal 2015 al gennaio 2017 ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato di Fiera Milano. Tra gli altri ruoli professionali ricoperti da Peraboni figurano quello di vice presidente della Camera di Commercio italo-cinese e membro del CDA di Arexpo S.p.A. (società responsabile per l’acquisizione e riqualificazione delle aree e del sito di Expo 2015).

Nel contempo il CDA ha approvato il forecast dell’esercizio 2019 ed il budget per il 2020. Il Presidente Lorenzo Cagnoni, soddisfatto per i risultati e per le performance economiche della Società ha dichiarato che il 2019 verra archiviato “con risultati al di sopra delle previsioni degli analisti”, avendo inoltre “solide attese per il 2020”. Il consensus espresso dagli analisti che seguono il titolo della Società prevede per il 2019 ricavi a 174 milioni di euro ed EBITDA (senza l’applicazione del principio contabile IFRS 16) di 35,9 milioni di euro, con un ebitda margin del 20,6%.

Intorno alle 15:51 il titolo segna un guadagno del 5% a 4,21 euro.