Guerra USA-Cina: Trump accusa Pechino di manipolazione valutaria

Con l’ennesimo Tweet di sfida il number one della Casa Bianca Donald Trump accusa la Cina di manipolazione valutaria, dopo che l’indebolimento dello Yuan ha portato il cross valutario sopra soglia sette Yuan per Dollaro.

Trump avrebbe puntato il dito anche contro la Fed, a causa di non aver accolto la richiesta di un taglio dei tassi di entità pari a 50 punti base.

Il governatore della banca centrale cinese, ha invece chiarito che il tonfo dello Yuan nei confronti del dollaro non rappresenta lo stadio iniziale di una svalutazione competitiva per combattere eventi negativi come le tensioni commerciali.

Secondo la banca popolare cinese inoltre, dopo la suddetta caduta, lo yuan è su un livello adeguato e la stessa si impegna a tenere la divisa stabile a un livello bilanciato e ragionevole.