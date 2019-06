Guerra dei dazi: altri 300 miliardi di tariffe su beni cinesi?

Non accennano a migliorare le prospettive sulla guerra dei dazi fra le superpotenze degli Stati Uniti e della Cina, con Trump che minaccia l’ulteriore imposizione di dazi per circa 300 miliardi di dollari sui beni cinesi.

Altri 300 miliardi di dazi a scapito della Cina?

Dalle dichiarazioni, fra le tante -forse troppe-, che il presidente americano rilascia, sembrerebbe di si. Il number one della Casa Bianca ha infatti affermato che “nei nostri colloqui con la Cina tante cose interessanti stanno accadendo.

Vedremo che succede. Potrei andare avanti con almeno altri 300 miliardi di dollari e lo farò al momento giusto”. Lo stesso non ha però precisato quali beni potrebbero essere colpiti.

Nonostante tali dichiarazioni i mercati non sembrano aver reagito in modo negativo.

Si ricorda che i già tesi rapporti con la Cina sono iniziati a precipitare dalla prima metà di maggio, quando gli Stati Uniti hanno deciso di incrementare dal 10% al 25% i dazi doganali su 200 miliardi di dollari di beni importati dalla Cina; da non scordare inoltre i divieti imposti al colosso delle tlc Huawei.

La Cina, dal canto suo, ha poi deciso di incrementare al 25% le tariffe su 60 miliardi di beni americani, di minacciare il mercato tecnologico americano con le terre rare (elementi fondamentali per i prodotti high-tech di cui possiede circa il 90%) e di stilare una black list di aziende americane ritenute poco affidabili (si ricorda il dossier sulla FedEx per mancato recapito di alcuni pacchi destinati a Huawei in Cina).

I leader delle due superpotenze si incontreranno durante il G20 in Giappone ma non è detto che raggiungano un accordo. Se i rapporti dovessero incrinarsi ulteriormente la già scarsa crescita globale potrebbe tramutarsi in una vera e propria recessione.