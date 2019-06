Guerra commerciale USA-Cina: per Mnuchin accordo completo al 90%

Nuovi sviluppi circa la Guerra Commerciale USA-Cina mentre si avvicina sempre più il tanto atteso all’incontro dei leader dei paesi partecipanti al G20, fra cui anche Donald Trump e Xi Jinping che, secondo alcuni -ma non molti- potrebbero raggiungere un accordo.

Si ricorda che le relazioni diplomatiche fra le due superpotenze lasciavano intravedere possibilità di raggiungimento di un compromesso fino a quando, a maggio, la Cina ha incominciato a mostrarsi poco propensa ad accontentare le richieste degli Stati Uniti circa il riconoscimento della proprietà intellettuale, i trasferimenti forzosi di tecnologia e le svalutazioni monetarie “dolose”.

Stando all’intervista rilasciata dal segretario del tesoro americano Steve Mnuchin alla CNBC l’accordo sarebbe completo al 90%. “Il messaggio che vogliamo sentire è che vogliono tornare al tavolo. Perché penso che ci sia un buon risultato per la loro economia e per l’economia USA, per ottenere scambi equilibrati e continuare a costruire su questa relazione”, ha dichiarato Mnuchin.

Sebbene vi sia ottimismo, allo stesso tempo Bank of America Merry Linch Merrill Lynch riporta che i due terzi degli intervistati pensano che non verrà raggiunto nessun accordo anche se non verranno imposti ulteriori dazi; Mnuchin pensa invece che un punto d’incontro possa essere trovato entro la fine dell’anno.