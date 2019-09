Gualtieri: privatizzazioni per 18 miliardi sono irrealistiche

A detta del neo eletto ministro dell’economia Roberto Gualtieri, le privatizzazioni per un valore di 18 miliardi promesse dal precedente governo sarebbero assolutamente non fattibili.

Privatizzazioni: l’ipotesi del piano Capricorn

Lo stesso ha infatti affermato: “L’obiettivo di 18 miliardi per il 2019 è del tutto irrealistico. Interventi di dismissione e la valorizzazione di parte del patrimonio pubblico sono una componente della strategia di riduzione del debito e anche, in alcuni casi, di miglioramento dell’efficienza delle società controllate”.

Lo stesso avrebbe continuato dichiarando che “tuttavia occorre un disegno complessivo e grande cautela perché lo Stato italiano dispone fortunatamente di grandi aziende pubbliche strategiche ed efficienti, che portano dividendi corposi e sono uno strumento importante di politica industriale. Le privatizzazioni non devono essere viste come un modo per fare cassa”.