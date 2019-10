Gruppo Green Power: Alperia all’86,55 del capitale dopo l’Opa

Sono stati comunicati i risultati relativi all’OPA promossa da Alperia per la totalità delle azioni del Gruppo Green Power.

Delle 838.830 azioni ordinarie in offerta del Gruppo Green Power, sono state portate in adesione 436.941 azioni ordinarie dell’Emittente, pari a circa il 52,0893% delle azioni oggetto dell’Offerta e pari al 14,65% del capitale sociale dell’Emittente.

Considerando le 2.144.450 azioni ordinarie dell’Emittente già detenute da Alperia, quest’ultima arriva a detenere complessive 2.581.391 azioni ordinarie dell’Emittente, pari all’86,53% del relativo capitale sociale.

Dato che l’offerente non è arrivato a detenere più del 90% del capitale del gruppo Green Power non sussistono i presupposti richiesti ai fini del ripristino del flottante e le azioni dell’Emittente potranno quindi essere continuate a negoziare sull’AIM Italia

Il 25 ottobre 2019, l’Offerente pagherà a ciascun aderente all’Offerta un corrispettivo in contanti pari a 3,696 euro per ciascuna azione portata in adesione, per un controvalore complessivo, calcolato sul solo Corrispettivo Base, pari a 1.614.933,94 euro.