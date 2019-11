Gruppo FOS: presentata domanda di ammissione in borsa, debutta il 26 novembre

FOS, innovativa PMI genovese attiva nella progettazione e nello sviluppo di servizi e prodotti digitali per grandi gruppi industriali anche internazionali e per la Pubblica Amministrazione, comunica di aver presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant sul mercato AIM Italia,dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita.

L’operazione, rimarca la società, avverrà interamente mediante aumento di capitale allo scopo di accelerare il percorso di crescita dell’azienda per linee esterne e di supportare gli investimenti in ricerca e sviluppo, col fine di consolidare e migliorare il proprio posizionamento sul mercato.

L’operazione di quotazione prevede un collocamento a investitori istituzionali e professionali italiani ed esteri per massime 2.500.000 azioni ordinarie con una raccolta massima di circa 5 milioni di Euro ad un prezzo compreso tra 2,25 Euro e 3,0 Euro per azione. È prevista inoltre l’assegnazione gratuita di massimi 1.625.000 Warrant, uno per ogni quattro azioni possedute da tutti gli azionisti al momento dell’inizio delle negoziazioni.

Dato il successo del collocamento, il book degli ordini è stato chiuso anticipatamente nella giornata del 19 novembre.

Nel processo di ammissione alla quotazione la Società è affiancata da Integrae SIM in qualità di Nominated Advisor e Global Coordinator, da Emintad Italy in qualità di financial advisor, dallo studio legale LCA, da Deloitte come società di revisione e consulente fiscale.

Il debutto a Piazza Affari è previsto per il 26 novembre 2019.

FOS è stata fondata a Genova nel 1999 ed è a capo di un Gruppo che opera attraverso tre linee di business (Information technology, Telecomunicazione e Ingegneria) e affianca importanti gruppi dell’industria, del settore healthcare, trasporti, finanziario e della pubblica amministrazione.

Nel 2018, il Gruppo ha contabilizzato un fatturato di circa 10 milioni di Euro e conta circa 130 addetti distribuiti in 7 sedi – Genova, Milano, Roma, Caserta, Benevento, Bolzano e Vilnius (Lituania) – e 6 laboratori di ricerca.