Goldman Sachs: utili sotto le attese nel terzo trimestre 2019

Il colosso bancario americano Goldman Sachs comunicato i risultati del terzo trimestre del 2019, che evidenziano utili in calo ed al di sotto delle stime.

Il fatturato è stato pari a 8,323 miliardi di dollari, in calo del 6% se confrontato ai valori del pari periodo del 2018 ma lievemente al di sopra degli 8,31 miliardi attesi.

La società segnala che tale contrazione è da attribuirsi prevalentemente al calo dei ricavi nei segmenti Investing & Landing (-34% a/a a 1,68 milioni di dollari) e Investment Banking (-9% a/a a 1,69 miliardi)

L’utile per azione per azione si è attestato a 4,79 dollari (equivalente ad un utile netto totale pari a 1,79 miliardi di dollari), al di sotto dei $4,81 per azione stimati dagli analisti ed in frenata rispetto ai 6,28 dollari per azione (equivalenti ad un utile netto totale pari a 2,45 miliardi di dollari) dello stesso trimestre del 2018.