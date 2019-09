Giglio: nel primo semestre 2019 aumentano ricavi ed Ebitda

Giglio Group archivia il primo semestre 2019 con ricavi ed Ebitda in crescita, rispettivamente a 19,27 milioni e a 591 mila euro ma con risultato netto negativo per 3,13 milioni.

Conto economico primo semestre 2019

Giglio Group termina i primi sei mesi dell’anno in corso contabilizzando ricavi pari a 19,27 milioni di euro, in progresso del 7,3% rispetto ai 17,96 milioni del corrispondente periodo del 2018.

L’EBITDA adjusted delle continuing operations, normalizzato dagli oneri non ricorrenti (pari a 1 milione di Euro) e dagli effetti IFRS 16 e comprende è salito dal precedente saldo negativo di 209 mila euro dei primi sei mesi del 2018 ai 591mila euro del periodo in esame.

L’EBIT delle continuing operations normalizzato dagli oneri non ricorrenti risulta pari a -0,2 milioni di Euro, in leggero miglioramento rispetto ai -0,3 milioni relativi al primo semestre 2018.

L’utima riga di conto economico mostra infine un risultato netto negativo per 3,13 milioni di Euro e risulta in decrescita rispetto all’utile netto di 4 mila euro riferito al pari periodo del 2018. La società segnale che tuttavia il risultato non tiene conto dei 2,8 milioni di Euro di plusvalenze che verranno registrate nel bilancio 2019 all’atto del closing dell’operazione di conferimento delle attività dell’area media, contrariamente alle minusvalenze già conteggiate nell’esercizio 2018.

Situazione patrimoniale e finanziaria

Al 30 giugno 2019 la posizione finanziaria netta -normalizzata dall’effetto dell’applicazione del nuovo principio contabile IFRS 16- è pari a 19,1 milioni di Euro ed evidenzia un miglioramento di 0,1 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre 2018. La PFN, calcolata considerando gli effetti del principio contabile IFRS 16, è pari a circa -21,2 milioni di Euro.

Outlook

“Con riferimento all’evoluzione prevedibile della gestione, per la seconda metà dell’esercizio 2019, la Società prevede di continuare a registrare ricavi in evoluzione, in linea con il tasso di crescita del periodo precedente contemperando il rischio di perdere opportunità commerciali e rapporti commerciali consolidati con il lancio di nuovi e-commerce store e nuove geografie. Al fine di salvaguardare i margini attesi nel proprio piano industriale, la società è particolarmente attenta a commisurare la propria base costi ad eventuali cadute nel livello di business tramite un processo di ottimizzazione del sistema produttivo di e-commerce e della dimensione dei team operativi centrali.