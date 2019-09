Giglio: Cda approva acquisizione di E-Commerce Outsourcing

Il CDA di Giglio Group, azienda leader in Italia nella progettazione, realizzazione e gestione di piattaforme di e-commerce ad alto valore aggiunto e quotata nel segmento STAR di Borsa Italiana, ieri ha approvato la sottoscrizione del contratto per l’acquisizione di E-Commerce Outsourcing (proprietaria del marchio commerciale Terashop), uno dei più importanti player nella fornitura in outsourcing di servizi di e-commerce.

Integrando la piattaforma di Giglio Group con quella di Terashop, sarà possibile allargare l’attività del Gruppo verso nuovi settori quali in particolare GDO, GDS e Food con la possibilità di applicare diversi modelli di business: vendite online con consegna a domicilio, ritiro nei punti vendita, chioschi digitali per la vendita in negozio, sistemi di CRM, siti B2B, B2E e sistemi di loyalty card. La nuova piattaforma tecnologica coprirà, quindi, l’intero ciclo dell’e-commerce ed il team di Giglio Group, potendo godere della grande esperienza nel settore e-commerce di Terashop, avrà la possibilità di conquistare sempre maggiore efficienza operativa e competitività tecnologica e commerciale.

Grazie a questa acquisizione Giglio Group ambisce a diventare il più grande esportatore digitale del Made in Italy nel mondo con un portafoglio di brand unico e con una offerta di prodotto completa ed innovativa.

L’operazione verrà effettuata tramite un aumento del capitale sociale a pagamento, che verrà sottoscritta con un conferimento di beni in natura, con esclusione del diritto di opzione. L’operazione prevede che l’aumento di capitale venga liberato mediante il conferimento del 100% del capitale sociale di Terashop, a fronte dell’emissione di 757.000 azioni ordinarie, al prezzo unitario di 3,5 euro, per un controvalore totale, comprensivo del sovrapprezzo, pari ad euro 2.649.500. L’aumento è riservato ai soci di Terashop in proporzione alle quote di capitale sociale possedute.

L’accordo prevede l’esecuzione dell’operazione entro il prossimo 5 novembre.

Ciò nonostante Giglio Group, in esecuzione dell’accordo sottoscritto, si insedierà sin da subito nel CDA di Terashop con Alessandro Giglio come Presidente, proseguendo la realizzazione di sinergie operative in ambito commerciale, tecnico ed informatico.

L’esecuzione dell’aumento di capitale e del conferimento in natura delle quote di Terashop è sospensivamente condizionata all’avveramento delle seguenti condizioni:

l’approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci di Giglio Group dell’aumento di capitale

riservato

riservato la conferma da parte dell’esperto indipendente ai sensi dell’art.2343ter comma 2, lettera b)

del Codice Civile che il valore delle quote da conferire non sia inferiore ad Euro 2.700.000

del Codice Civile che il valore delle quote da conferire non sia inferiore ad Euro 2.700.000 la conferma da parte della Società di Revisione della congruità del prezzo di emissione delle

nuove azioni che saranno emesse a favore dei soci conferenti

nuove azioni che saranno emesse a favore dei soci conferenti la circostanza che le disponibilità liquide di Terashop siano almeno pari ad Euro 200.000 (v)

l’assenza di eventi sostanzialmente pregiudizievoli relativamente all’attività, alla situazione

patrimoniale o finanziaria, ai risultati e/o alle prospettive di Terashop

L’accordo prevede a carico dei soci conferenti Gedeone WEB s.r.l. in liquidazione e Barni Carlo S.p.A. l’obbligo di non trasferire, in tutto o in parte, per un periodo di 12 mesi, a decorrere dalla data in cui siano divenuti soci di Giglio Group, il 70% delle azioni da loro sottoscritte a servizio del

conferimento.

Antonio Lembo, attuale Amministratore Delegato di Terashop, oltre a mantenere il medesimo

ruolo, avrà il compito di coordinare al meglio l’integrazione tra le due aziende al fine di ottimizzare

costi e benefici ed assicurare sempre maggiore qualità nel servizio erogato ai clienti.