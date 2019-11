Germania: Zew ancora negativo a novembre ma in netta ripresa

L’economic sentiment elaborato dall’istituto tedesco Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), che determina il sentiment degli investitori istituzionali tedeschi, a novembre rimane negativo ma in netta ripresa e decisamente migliore delle stime.

In particolare il sondaggio Zew mostra un valore migliorato dai -22,8 punti di ottobre ai -2,1 punti di novembre, superando di molto le stime a -13,2 punti; si ricorda che il valore rimane in contrazione ormai da aprile 2018, dando un cenno di timida ripresa (ossia valore superiore allo 0, che indica ottimismo) nel mese di aprile dell’anno in corso.

Il sotto indice che monitora la condizione corrente dell’economia risulta negativo a -24,7 punti, in leggera ripresa dai -25,3 punti di ottobre ma peggiore del consenso a -22,3 punti.