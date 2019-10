Germania: PMI servizi e composito deludono gli analisti

A settembre PMI servizi e composito della Germania rivedono negativamente le stime.

Il PMI servizi scende dai 54,8 punti della precedente rilevazione ai 51,4 punti di settembre; il dato attuale risulta però peggiore delle stime pari a 52,5 punti.

Stessa musica per il PMI composito, non fosse che a settembre ha presentato un valore in contrazione a 48,5 punti.

Il dato risulta in rallentamento rispetto al livello in espansione a 51,7 punti di agosto, nonché inferiore alle stime di 49,1 punti.