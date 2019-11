Germania: indice IFO centra le stime degli analisti a novembre

In Germania l’indice IFO, che monitora il sentiment e le condizioni attuali nel settore aziendale, a novembre registra un valore di 95 punti, 94,6 punti, in linea alle stime degli analisti ed in moderato rispetto alla misurazione di ottobre a 94,7 punti.

Il sotto indice relativo alle aspettative future delle imprese tedesche si attesta a 92,1 punti, frenando leggermente dai precedenti 91,6 punti e poco sotto il consensus che convergeva su un valore di 92,5 punti.

Il secondo sotto indice, relativo al monitoraggio della situazione corrente del business, consegue valore di 97,9 punti, rispettando le attese degli operatori; il dato di ottobre risultava invece pari a 97,8 punti.