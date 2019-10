Germania: ad ottobre indici PMI (preliminari) manifatturiero e servizi sotto le attese

Non arrivano notizie molto incoraggianti dal settore manifatturiero tedesco (si ricorda che valori superiori a 50 degli indici PMI indicano espansione del settore mentre, valori inferiori a 50 indicano contrazione).

La rilevazione preliminare di ottobre del PMI manifatturiero mostra infatti un valore in contrazione a 41,9 punti (risultando in flessione da circa inizio anno), lievemente inferiore alle aspettative di 42 punti ed in leggero rialzo rispetto i precedenti 41,7 punti.

Il settore servizi continua invece a mostrare una certa resilienza conseguendo 51,2 punti. Il dato è in lieve aumento rispetto ai precedenti 51,4 punti ma inferiore al consensus attestatosi a 52 punti.

IL PMI composito risulta invece pari a 48,6 punti dai precedenti 48,5 punti; il dato è inferiore alle stime di 48,8 punti.