Germania: a giugno inflazione in aumento oltre le stime

In Germania l’inflazione di giugno registra un aumento, su base mensile, dal precedente +0,2% -in linea con le stime- all’attuale +0,3%. Il dato, su annua mensile, aumenta dal precedente 1,4% (uguale alle stime) all’attuale 1,6%

L’inflazione armonizzata consegue una crescita dello 0,1%, in linea con le stime ma in frenata rispetto al precedente aumento dello 0,3%. Su base annua il dato armonizzato cresce dell’1,3%, in linea con le stime e la precedente rilevazione