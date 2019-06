Generali: perfezionata acquisizione di Union Investment TFI in Polonia

Generali comunica di aver completato l’acquisizione in Polonia (peraltro presente sul territorio dal 1998, contando attualmente 1600 dipendenti localli) di Union Investment TFI S.A. dal gruppo tedesco Union Asset Management Holding AG, nonché di aver ricevuto le necessarie approvazioni di tutti gli organi regolamentari e delle autorità per la concorrenza.

Dal comunicato si legge che il leone di Trieste aveva siglato un accordo per l’acquisizione del 100% della società di asset management polacca Union Investments TFI S.

A. nello scorso ottobre del 2018.

Union Investement TFI si configura come sesto operatore di asset management in Polonia con € 3,3 miliardi di asset in gestione. Conta circa 135.000 investitori retail e 550 istituzionali, vantando una vasta gamma di fondi diversificati in equities, fixed income e absolute-return. La società è inoltre dotata di competenze per la produzione interna di prodotti di investimento come di altre soluzioni di investimento.