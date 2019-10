Gamenet: titolo crolla dopo offerta di Apollo

Gamenet crolla in borsa registrando un tonfo del 7,67% a 12,76 euro (intorno alle 12:00), convergendo verso il prezzo di 7,5 euro offerto da Apollo.

Gamenet: fondi Apollo rilevano il 48,67% del capitale e lanceranno OPA

Da MF si apprende che gli analisti di Banca IMI ritengono non equa la valutazione e la probabile OPA a 12,5 euro, poiché non valorizza come dovrebbe “sia il il potenziale di crescita di Gamenet tramite sviluppo interno e l’m&a, sia la sua abbondante generazione di cassa”.

“Per Banca Imi il prezzo offerto è inferiore di una quota, rispettivamente, pari al 9,5%, al 15% e al 22%, rispetto al prezzo di chiusura di ieri, ai target price medi e al suo target price a 16,1 euro (rating buy)”.