Ftse Mib positivo su colloqui USA-Cina

Giornata all’insegna degli acquisti a Piazza Affari dove il Ftse Mib, intorno alle 12:50 registra un rialzo dello 0,85% a circa 21.941. A trainare il mercato l’ottimismo sul fronte dei colloqui commerciali fra Stati Uniti e Cina.

Fra i top performer troviamo STM a +4,32% con un prezzo di 18,695 euro, Leonardo in salita del 3,32% a 10,245 euro e Brembo a +2,69% con un prezzo di 8,79 euro e CNH industrial in verde del 2,65% a 9,532 euro e FCA in rialzo del 2% a 11,852 euro.

Molto bene anche il comparto bancario: in testa Bper Banca a +2,79% a 3,608 euro e Unicredit in salita dell’1,68% a 10,742 euro