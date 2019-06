Franklin Templeton: lancio prima serie di Etf passivi su mercati emergenti

Franklin Templeton lancia la prima serie di ETF passivi nella sua gamma Franklin LibertySharesTM, con un insieme iniziale di quattro ETF pesati in base alla capitalizzazione di borsa e riguardano i mercati di Brasile, Cina, Corea e India.

Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (ISIN: IE00BHZRQY00; Ticker borsa italiana: FLXB), Franklin FTSE China UCITS ETF (ISIN: IE00BHZRR147; Ticker borsa italiana: FLXC) e Franklin FTSE Korea UCITS ETF (ISIN: IE00BHZRR030, Ticker borsa italiana: FLXI), sono già disponibili sulla borsa tedesca dal 5 giugno, e saranno quotati: sul London Stock Exchange (LSE) e su Borsa Italiana dal 7 giugno; sullo Swiss Exchange (SIX) a partire dal 19 giugno.

La società prevede inoltre di quotare a breve distanza di tempo il Franklin FTSE India UCITS ETF (ISIN: IE00BHZRQZ17; Ticker borsa italiana: FLXK) su DB (borsa tedesca), LSE, Borsa Italiana e SIX.

Per quanto riguarda i costi, le commissioni di gestione (cd Total Expense Ratio, TER) sono le più basse in Europa (mediamente inferiori del 70% rispetto agli altri ETF dei paesi emergenti) per le rispettive categorie, dando agli investitori la possibilità e gli strumenti per realizzare a pieno il potenziale delle soluzioni beta-driven. In particolare è previsto un TER dello 0,19% per tutti e quattro gli ETF.