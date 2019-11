Franklin Templeton: gamma di Etf senza costi di negoziazione disponibili su Directa e BinckBank

Non si pagheranno costi di negoziazione per operazioni sugli ETF della gamma Franklin Templeton negoziati sulle piattaforme di Directa e BinckBank.

Franklin Templeton e le piattaforme di negoziazione Directa e BinckBank hanno infatti siglato accordi per la distribuzione degli Etf della gamma Franklin LibertyShares.

Caratteristiche degli Etf

In tal modo gli investitori retail italiani potranno accedere ai 14 Etf della gamma senza pagare costi di negoziazione su operazioni di un controvalore almeno pari a 1.000 euro. Queste collaborazioni, che dureranno un anno, sono entrate in vigore in ottobre 2019 e non riguardano le operazioni di vendita.

Questa gamma riguada abbracciano uEtf a reddito fisso gestiti attivamente, prodotti passivi e smart beta. Oltre ad offrire commissioni competitive questi Etf perfettomo di esporsi ai green bonds e ESG (Franklin Liberty Euro Green Bond Ucits Etf e Franklin LibertyQ Global Equity Sri Ucits Etf), nonché ai mercati emergenti (Franklin FTSE Brazil Ucits Etf, Franklin FTSE China Ucits Etf, Franklin FTSE Korea Ucits, Franklin FTSE India Ucits Etf and Franklin LibertyQ Emerging Markets Ucits Etf).