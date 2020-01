Francia: inflazione (prel.) a dicembre sale oltre le stime

In Francia la lettura preliminare dell’inflazione a dicembre mostra un aumento dell’1,4% su base annua, leggermente più delle attese di crescita al +1,3% ed in accelerazione rispetto il +1% della passata rilevazione. Su base mensile i prezzi al consumo solo saliti dello 0,4%, anche in tal caso lievemente sopra le stime a +0,3% ed in miglioramento rispetto al +0,1% di novembre.

L’indice armonizzato è salito dell’1,6% su base annua e dello 0,5% su base mensile, a fronte di attese rispettivamente a +1,4% e a +0,3%; le passate rilevazioni sperimentavano una crescita dell’1,2% a/a e dello 0,1% m/m.