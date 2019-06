Francia: a giugno lettura preliminare di PMI manifatturiero, dei servizi e markit composito in aumento ed oltre le attese

Buone notizie per l’andamento dell’industria manifatturiera e dei servizi in Francia. La lettura degli indici preliminari di giugno mostra infatti valori in aumento ed oltre le attese.

Il PMI manifatturiero presenta un valore di 52 punti dai precedenti 50,6 punti, facendo meglio delle attese a 51 punti.

Il PMI servizi consegue 53,1 punti, migliore rispetto sia le stime che la rilevazione precedente attestatisi rispettivamente a 51,6 e 51,5 punti.

Infine il PMI markit composito registra 52,9 punti, facendo meglio delle attese e della scorsa misurazione entrambi a 51,2 punti.