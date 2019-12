Fos in partneriship con Smart Track a sostegno della tecnologia per la sicurezza sul lavoro

FOS, PMI genovese di consulenza e ricerca tecnologica, di recente quotata all’AIM di Borsa Italiana, attiva nella progettazione e nello sviluppo di servizi e prodotti digitali per grandi gruppi industriali anche internazionali e per la Pubblica Amministrazione, ha siglato un accordo di collaborazione con Smart Track, startup innovativa specializzata nella progettazione di sistemi tecnologici per la sicurezza sul lavoro.

Tale collaborazione, si legge nel comunicato, prevede l’integrazione delle competenze tecnologiche e di innovazione di Fos nell’ambito delle piattaforme Internet of Things (IoT) in cui l’azienda da anni è impegnata attraverso i suoi centri di ricerca, con le capacità di Smart Track nella realizzazione di sistemi “Connected Worker” per la gestione automatica di emergenze ed evacuazioni in ambienti complessi per la salvaguardia dei lavoratori, con l’obiettivo di conseguire nuovi brevetti da proporre sia in Italia che all’estero.

Al momento il titolo FOS segna un guadagno di circa il 2,11% a 3,39 euro per azione.