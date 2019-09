Fope: nel primo semestre 2019 aumentano lievemente ricavi, Ebitda ed Utili

FOPE, azienda orafa italiana operante nel settore della gioielleria di alta gamma, ha reso noti i risultati del primo semestre 2019; i conti evidenziano aumento di ricavi, Ebitda ed Utili.

Conto economico primo semestre 2019

Nel periodo in esame Fope registra ricavi netti pari a 15,53 milioni di euro, in progresso dell’1,6% rispetto ai 15,28 milioni del pari periodo dello scorso anno.

Sul fronte della gestione operativa l’Ebitda si attesta a 3,21 milioni, praticamente in linea rispetto ai 3,18 milioni (+0,9%) dei primi sei mesi del 2018; in moderata diminuzione l’Ebit a 2,57 milioni, registrando un -3% in confronto ai 2,65 milioni del primo semestre dello scorso esercizio.

L’ultima riga di conto economico rivela infine un’utile netto pari a 1,86 milioni , in contrazione del 2,1% rispetto a 1,90 milioni dell’analogo periodo dello scorso anno.

Situazione patrimoniale e finanziaria

Al 30 giugno 2019 la posizione finanziaria netta presenta un saldo negativo di 3,90 milioni, in aumento rispetto ai 0,11 milioni di fine dicembre 2018.

Commento dell’AD

“I risultati dei primi sei mesi consentono di confermare le previsioni positive di chiusura dell’esercizio. Importante la conferma della marginalità registrata al 31 dicembre dell’esercizio 2018, il portafoglio ordini è in crescita e in linea con le aspettative di budget, il dato dei ricavi sul semestre, per un effetto stagionale, non riflette ancora la crescita commerciale. Le nuove collezioni presentate ad inizio anno hanno ottenuto dal mercato un ottimo riscontro che ha contribuito al raggiungimento dei risultati di vendita registrati fin dai primi mesi”, ha commentato Diego Nardin, ad di FOPE.