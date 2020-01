Finlogic acquisisce il 51% di Socialware Italy

Finlogic, società operante nel settore dell’Information Technology con soluzioni complete per la codifica e l’identificazione automatica dei prodotti, annuncia di aver siglato un accordo per l’acquisizione del 51% di Socialware Italy, società di consulenza attiva nel settore del web marketing e social media marketing.

Si tratta dell’ottava acquisizione dall’Ipo per Finlogic, fondamentale per la crescita dei ricavi derivanti da strumenti digitali. Il prezzo di acquisto di 150 mila euro sarà pagato per 120 mila euro al perfezionamento dell’accordo previsto entro il 31 gennaio 2020, mentre la restante parte mediante un earn-out di 30 mila euro entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio della Socialware chiuso al 31/12/2020 a condizione che sia rispettato un determinato target di Ebitda.

Nella governance di Socialware Italy rimarrà il socio venditore Francesco Antonacci, che proseguirà nello svolgimento delle stesse mansioni nell’ottica di continuità con le politiche economiche e di business portate avanti dalla società.