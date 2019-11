Fincantieri: accordo da €300 mln per due navi da crociera

Fincantieri ha firmato un accordo per progettare e costruire due navi da crociera di lusso di piccole dimensioni di nuova generazione per l’armatore francese Ponant, società controllata dal gruppo Artemis (holding company della famiglia Pinault). L’accordo, dal valore di circa 300 milioni di euro prevede inoltre un’opzione per un’ulteriore unità gemella.

Il Closing del contratto è subordinata alla messa a punto degli aspetti finanziari e tecnici dell’accordo rappresentano la condizione sospensiva per il closing del contratto. Le nuove unità, che saranno consegnate nel 2022, verranno prodotte dal network produttivo del gruppo Vard, avranno una stazza lorda di circa 11.000 tonnellate e ospiteranno a bordo circa 230 passeggeri.