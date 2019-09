Fileni: accordi per finanziamenti da 60 milioni a sostegno dell’allevamento

Fileni Alimentare, holding operativa del Gruppo Fileni, leader italiano attivo nel comparto delle carni avicole biologiche e terzo player dell’intero mercato delle carni avicole, ha siglato nei giorni scorsi due operazioni finanziarie – per un totale di 60 milioni di euro – aventi ad oggetto gli investimenti del Gruppo destinati, tra l’altro, allo sviluppo di nuovi prodotti e al miglioramento dell’efficienza dei processi di allevamento, in particolare nel comparto biologico.

L’accordo prevede un finanziamento in club deal della durata di cinque anni, erogato in parti uguali da UniCredit e MPS Capital Services , la corporate e investment bank del Gruppo Montepaschi, per un totale di 40 milioni di euro.

Dalla nota si legge anche che è stato poi collocato in private placement un prestito obbligazionario per 20 milioni di euro con scadenza a sette anni, sottoscritto da Cassa Depositi e Prestiti (“CDP”) – anchor investor dell’operazione con una quota di 11 milioni di euro – e da Volksbank, Iccrea e FinInt. Sgr. In tal modo CDP, rinnova il proprio sostegno alla crescita delle imprese del comparto agroalimentare, settore strategico per l’economia nazionale e identificato come prioritario nel Piano Industriale 2019 – 2021.

Da segnalare infine che UniCredit opera anche in veste di Global Coordinator e, insieme a MPS Capital Services, di Joint Bookrunner per l’emissione del prestito obbligazionario.