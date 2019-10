Ferretti: in borsa a 2,50-3,70 euro per azione

Gli Yacht di Lusso si preparano all’approdo su Piazza Affari.

Ferretti comunica infatti di aver ricevuto, da Borsa Italiana, il “lascia passare” per l’ammissione alla quotazione delle proprie azioni ordinarie sull’MTA; contestualmente ne ha presentato la domanda di ammissione alle negoziazioni.

La valorizzazione della società ante aumento di capitale spazia fra 627 e 928 milioni di euro, pari ad una forchetta compresa fra un minimo di 2,50 ed un massimo di 3,70 euro per azione.

A seguito dell’aumento di capitale corrisponderebbe ad una capitalizzazione compresa tra Euro 727 e 1.076 milioni di euro.

L’Offerta (rivolta esclusivamente ad investitori istituzionali italiani ed esteri) riguarderà al massimo massime 87.000.000 azioni dell’emittente, corrispondenti a circa il 30% del capitale sociale dell’emittente post aumento di capitale, e sarà effettuata sia tramite vendita di azioni che mediante aumento di capitale. Nello specifico: 40 milioni di azioni si riferiscono all’aumento di capitale da effettuarsi in denaro; 47 milioni di azioni proverranno dalla vendita degli azionisti Ferretti International Holding (per max 40 milioni di azioni) e F Investments S.A. (per max 7 milioni di azioni).

Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Mediobanca e UBS Investment Bank cureranno l’IPO in qualità di Coordinatori dell’Offerta e Joint Bookrunner. BNP Paribas agirà, inoltre, in qualità di Sponsor. BPER Banca agirà in qualità di Co-Manager.