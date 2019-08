Ferrari: nel secondo trimestre 2019 ricavi ed utili crescono più delle stime

Ferrari archivia il secondo trimestre 2019 con ricavi ed utile adjusted in crescita, rispettivamente a 984 milioni (+8,6%) e a 184 milioni (+15,7%); battute le stime

Conto economico secondo trimestre 2019

I ricavi netti del secondo trimestre 2019 sono aumentati dell’8,6% (+6,8% a parità di cambi) a 984 milioni, rispetto i 906 milioni del pari periodo del 2018; battuto il consensus che stimava ricavi pari a 961 milioni.

A trainare il risultato sono stati soprattutto i ricavi da Auto e parti di ricambio (766 milioni, +14,4% a cambi correnti o +12,4% a tassi di cambio costanti), grazie alla crescita della 488 Pista e della 488 Pista Spider, oltre che ai maggiori volumi della Ferrari Portofino e della 812 Superfast, in parte compensati dalle consegne dell’anno precedente de LaFerrari Aperta e dal calo delle vendite della 488 GTB e della 488 Spider.

L’Ebitda adjusted del periodo in esame si è attestato a 314 milioni, in crescita dell’8,7% rispetto al corrispondente periodo di confronto e con un margine sui ricavi del 32%; il risultato è sostanzialmente in linea con le stime di 315 milioni.

L’Ebit adjusted ha conseguito un aumento del 10,1% a 239 milioni (232 milioni il consensus), con un corrispondente ros al 24,3% (+20 punti base rispetto al secondo trimestre 2018).

Dall’ultima riga di conto economico si legge un utile netto adjusted cresciuto del 15,7% a 184 milioni (177 milioni il consensus). L’EPS adjusted è cresciuto a 0,96 euro, in rialzo del 13,9% rispetto all’esercizio

precedente.

Situazione patrimoniale e finanziaria

Nel trimestre chiuso al fine giugno 2019 il free cash flow industriale è stato pari a Euro 139 milioni, sostenuto dalla crescita dell’Adjusted EBITDA, dal positivo impatto sulla liquidità generato dall’agevolazione del Patent Box e dal proseguimento dell’incasso dei primi acconti per le Ferrari Monza SP1 e SP2.

A fine giugno 2019 l’indebitamento industriale netto è pari a 353 milioni, in crescita rispetto ai 370 milioni di fine anno 2018 e ai 192 milioni al 31 marzo 2019. L’aumento rispetto a fine marzo 2019 è imputabile agli effetti sulla cassa della distribuzione di dividendi, pari a 195 milioni, e al riacquisto di azioni pari a 99 milioni nel secondo trimestre del 2019, che hanno più che compensato il positivo free cash flow industriale.

Outlook

Le passività per leasing derivanti dall’adozione dell’IFRS 16 sono rimaste quasi stabili a 63 milioni.

I vertici confermano la guidance verso i livelli più alti dei range su tutti i parametri, ai tassi di cambio attualmente prevalenti; rivisto al rialzo il target per il free cash flow industriale. In particolare per il 2019 sono attesi: ricavi netti maggiori di 3,5 miliardi; Ebitda adjusted compreso nel range 1,2-1,25 miliardi; Ebit adjusted compreso nel range 0,85-0,9 miliardi; EPS adjusted diluito compreso fra 3,5 e 3,7 euro; Free Cash Flow Industriale maggiore di 0,55 miliardi