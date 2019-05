FCA: proposta di fusione con Renault

FCA ha effettuato una proposta di fusione a Renault da cui emergerebbe uno dei principali player mondiali del settore automobilistico, detenuto alla pari dagli azionisti delle rispettive parti e con una compagine di governance 50/50 e formata da una maggioranza di consiglieri indipendenti.

Dall’operazione di M&A nascerebbe infatti il terzo gruppo automobilistico più grande al mondo, con 8,7 milioni di veicoli venduti e una consolidata presenza di mercato nelle regioni e nei segmenti strategici, e con crescente interesse verso veicoli elettrici ed a guida autonoma.

La fusione non comporterebbe alcuna chiusura di stabilimenti, ma anzi, essa, si legge, comporterebbe “investimenti più efficienti in termini di utilizzo del capitale in piattaforme globali dei veicoli, in architetture, in sistemi di propulsione e in tecnologie”. Sono stati stimati più di 5 miliardi di euro di sinergie run-rate annuali oltre alle sinergie già in essere nell’alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi.

Prima che la fusione sia perfezionata, al fine di ridurre la disparità dei valori sul mercato azionario, gli azionisti di Fca percepirebbero anche un dividendo di 2,5 miliardi di euro.