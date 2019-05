FCA: aumentano gli investimenti in america latina

Fiat Chrysler Automobiles ha in serbo un grande piano d’investimenti per l’America Latina, soprattutto in Brasile dove prevede d’impiegare 14 miliardi di Real brasiliani (circa 3,1 miliardi di euro). In tal modo viene estesa la gamma di prodotti offerti ed aumentata la capacità produttiva degli stabilimenti di Goiana, nello Stato di Pernambuco, e di Betim, vicino a Belo Horizonte (Minas Gerais).

Ieri Mike Manley, Amministratore Delegato di FCA, si è recato in visita nello stabilimento di Betim in Brasile ed ha affermato che il marchio Fiat rimane determinante sul piano strategico, facendo sapere che per questo brand sono previsti 15 nuovi modelli e 10 per i marchi Jeep e Ram entro il 2024.

Manley ha poi dichiarato che il colosso italoamericano dell’automotive ha incrementato il suo piano di investimenti per l’America Latina di 2 miliardi di real brasiliani fino al 2024, arrivando ad un totale di 16 miliardi complessivi (pari a circa 3,56 miliardi di euro), ma ha anche ampliato di un anno il periodo di tempo del capex comunicato per la prima volta a giugno 2018 (2019-2024 rispetto al periodo 2018-2022).

Si ricorda inoltre il via libera dell’amministrazione sviluppo economico del Michigan a FCA per l’utilizzo di 223 milioni di incentivi.

FCA: via libera del Michigan a incentivi per 223 milioni