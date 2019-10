Eurozona: indice Zew tedesco e della zona euro negativo ma oltre le attese

Nel mese di ottobre l’indice Zew, che misura il sentiment degli investitori sull’economia si attesta a -23,5 punti nella zona euro e a -22,8 punti per la Germania, risultando entrambi migliori delle stime rispettivamente pari a -33 punti e a -27 punti; i dati risultano anche in lieve peggioramento rispetto le precedenti rilevazioni (-22,4 punti nell’euro zona e -22,5 punti in Germania).

Il sotto indice tedesco che monitora la condizione corrente dell’economia si attesta scende dai -19,9 punti di settembre ai -25,3 punti di ottobre, risultando anche in tal caso migliore del calo atteso a -26 punti.