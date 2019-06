Eurozona: bilancia commerciale (aprile) ed inflazione, qui i dettagli

La bilancia commerciale di aprile mostra un surplus di 15,7 miliardi, ben oltre le stime di un rallentamento a 8,8 miliardi e rispetto alla rilevazione precedente, rivista, a 23,2 miliardi di euro.

L’inflazione core di maggio mostra una crescita annuale in linea con le stime del +0,8%, in frenata rispetto al dato precedente, rivisto al +1,3%. L’IPC mostra un aumento dell’1,2% su base annuale, in linea con le stime ed in confronto al dato di aprile rivisto al +1,7%; su base mensile l’indice cala invece allo 0,2% dal precedente 0,7%.