Eurozona: a novembre PMI manifatturiero in contrazione, PMI servizi resiste

Per l’intera Zona Euro a novembre i valori delle rilevazioni preliminari del PMI manifatturiero e del PMI servizi sono simili a quelli della Germania; il primo rimane in contrazione mentre il secondo, per un soffio resiste nell’area che demarca una situazione di espansione.

Nel settore manifatturiero il PMI si attesta a 46,6 punti (rimanendo in contrazione da febbraio 2019), risultando migliore sia delle stime a 46,4 punti che della precedente rilevazione a 45,9 punti.

Il PMI del settore terziario risulta pari a 51,5 punti, inferiore sia al consensus di 52,5 punti che alla precedente rilevazione attestatasi a 52,2 punti.

Il PMI composite scende leggermente dai 50,6 punti di ottobre ai 50,3 punti di novembre, risultando anche peggiore delle stime a 50,9 punti.