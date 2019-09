Nella zona Euro i prezzi alla produzione di luglio sono risultati in crescita dello 0,2% su base mensile, in linea con le attese ed in miglioramento rispetto la precedente misurazione in contrazione dello 0,6%.

Su base annua il dato ha sperimentato un progresso dello 0,2%, anche in tal caso in linea con le stime ma in leggero peggioramento rispetto al precedente +0,7%.