ERG: completato parco eolico da 21,6 MW in Germania, incrementata a 238 MW la potenza nel Paese

ERG rende noto di aver completato la fase di costruzione e commissioning dell’impianto Linda, parco eolico situato in Germania nella regione del Saxony – Anhalt.

Il parco, che si era aggiudicato nell’asta del 1 maggio 2018 una tariffa, inclusiva del Correction Factor, pari a circa 65 euro MW/h per una durata di 20 anni, ha una potenza di 21,6 MW ed una produzione stimata a regime di circa 50 GWh annui, pari a circa 39.000 t di emissione di CO2 evitata all’anno.

Con l’entrata in esercizio di Linda, anticipata rispetto alla data prevista nel Piano Industriale, ERG raggiunge 238 MW di potenza eolica installata in Germania e prosegue il proprio percorso di crescita organica in uno dei Paesi target europei, in linea con gli obiettivi del Piano.