ERG: acquisita per 4 mln una pipeline di 224 MV in Germania

ERG, tramite la propria controllata ERG Power Generation, ha perfezionato oggi con Windwärts Energie GmbH l’acquisizione di una pipeline di progetti eolici in Germania con una capacità complessiva di 224 MW. La pipeline early-medium stage é composta da 13 progetti in diverse fasi di sviluppo, 4 dei quali, in fase più avanzata, sono considerati dai Regional Plan.

Il prezzo totale concordato in termini di Enterprise Value è di circa 4 milioni di euro, suddivisi tra un pagamento upfront al closing e successivi importi legati allo sviluppo dei progetti.