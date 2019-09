Equita: fondata Equita capital SGR, la società che opererà nell’alternative asset management

Equita, l’investment bank indipendente italiana, annuncia la nascita di Equita Capital SGR. La nuova management company del Gruppo offrirà la propria expertise nell’ambito della gestione di attivi liquidi e illiquidi a investitori istituzionali ed a reti bancarie alla ricerca di soluzioni personalizzate. Tale divisione si configura come la terza area chiave del Gruppo ed evidenzia interessanti opportunità di crescita per i prossimi anni, grazie anche alle sinergie con le altre aree di business come la ricerca.

Nelle attività di gestione la SGR porrà grande enfasi sui temi ESG che caratterizzano le piccole e medie imprese italiane e sarà supportata da un team di lavoro interno che collabora con Altis – Università Cattolica, la scuola di alta direzione aziendale dell’Università Cattolica con cui Equita ha siglato un’apposita partnership a febbraio 2019.

Grazie alle gestioni e ai fondi in delega dal Gruppo Credem, cui si aggiunge il fondo “Equita Private Debt Fund” lanciato nel 2016, Equita Capital SGR inizierà le proprie attività con più di un miliardo di asset under management.

L’offerta di Equita Capital SGR

Equita Capital SGR, forte dell’esperienza di Equita acquisita nel tempo mid-small cap e del private debt, vuole offrire diverse soluzioni, da prodotti alternativi come i fondi di private debt dedicati ad investitori professionali a gestioni mirate su titoli liquidi ed illiquidi. Grazie alle approfondite conoscenze del mercato domestico e alle competenze sviluppate negli anni, Equita Capital SGR vuole inoltre posizionarsi come partner indipendente in grado di studiare e offrire soluzioni di investimento volte ad aiutare le banche a soddisfare i bisogni della propria clientela retail con prodotti di nicchia.

La SGR ei prossimi mesi vorrebbe creare un secondo fondo di private debt – che dovrebbe iniziare la commercializzazione entro la fine dell’anno – e iniziative nel private equity in grado di sfruttare il favorevole contesto di mercato che beneficerà di agevolazioni fiscali da introdurre in strutture come ad esempio gli ELTIF (European Long-Term Investment Funds). Sarà interesse della SGR sviluppare prodotti e iniziative anche in altre asset class (venture capital, renewables, real estate, ecc) che pongano attenzione ai fattori ESG, che abbiano un ritorno interessante per gli investitori e che impattino positivamente le società investite aiutando, per esempio, gli imprenditori a finanziare i propri business.

La struttura di governance

È inoltre intenzione di Equita continuare ad allineare i propri interessi a quelli degli investitori e clienti, co-investendo nelle iniziative proposte dalla stessa SGR.

In termini di governance, il sistema di amministrazione e controllo della SGR adotterà un articolato insieme di presidi organizzativi volti a prevenire e gestire tutti i potenziali conflitti di interesse. Il Consiglio di Amministrazione di Equita Capital SGR, composto da 6 membri in totale, sarà rappresentato da due amministratori indipendenti (tra cui il Presidente), tre manager responsabili delle principali aree di attività della SGR (tra cui l’Amministratore Delegato) e il Chief Financial Officer del Gruppo. Il Consiglio di Amministrazione sarà dunque espressione di figure le cui caratteristiche saranno tali da garantire alla SGR elevate competenze tecnico-strategiche e assicurare una sana e prudente gestione del business.