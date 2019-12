Enel vuole aumentare la partecipazione in Enel Chile

Enel ha stipulato due contratti di share swap con un istituto finanziario per aumentare la propria partecipazione nella controllata cilena quotata Enel Chile per un massimo del 3% del capitale dall’attuale 61,9%.

In virtù di tali operazioni di swap, Enel potrà acquisire, in date attese entro il quarto trimestre del 2020: fino a 1.763.

747.209 azioni ordinarie di Enel Chile; fino a 6.224.990 American Depositary Shares di Enel Chile, ognuna delle quali è equivalente a 50 delle suddette azioni ordinarie.

Il numero di azioni ordinarie e ADS di Enel Chile effettivamente acquistati da Enel nell’ambito delle indicate Operazioni di Share Swap dipenderà dalla capacità dell’istituto finanziario che agisce quale controparte di effettuare le previste coperture nell’ambito delle Operazioni stesse.

Il corrispettivo per le azioni ordinarie di Enel Chile acquistate da Enel si baserà sui prezzi ai quali l’istituto finanziario effettuerà la propria copertura rispetto alla relativa Operazione di Share Swap. Il corrispettivo per gli ADS si baserà invece sui prezzi medi ponderati per i volumi degli stessi ADS durante il periodo in cui l’istituto finanziario effettuerà la propria copertura rispetto all’Operazione di Share Swap corrispondente. Ciò che Enel sarà tenuta a versare nell’ambito delle Operazioni di Share Swap sarà finanziato dai flussi di cassa della gestione corrente.

Le Operazioni risultano in linea con il Piano Strategico 2020-2022 del Gruppo Enel presentato ai mercati, che prevede la riduzione della presenza delle partecipazioni di minoranza nelle società del Gruppo che operano in Sud America.