Enel: offerta non vincolante per le società cilene e peruviane di Sempra Energy

Già da tempo era noto l’interesse di Enel per gli asset detenuti da Sempra Energy. Da alcune fonti stampa locali (Sud america) si apprende che Enel Americas ha presentato un’offerta non vincolante per l’83,7% della peruviana Luz del Sur e per la totalità della cilena Chilquinta.

Secondo fonti vicine all’azienda, Enel Americas ha presentato le proprie offerte la scorsa settimana, unitamente ad altre proposte di vari soggetti interessati.

Le stime degli analisti indicano un controvalore dell’operazione che potrebbe aggirarsi intorno ai 2,5 miliardi.

Sempra Energy valuterà le offerte per avviare i rispettivi incontri con gli offerenti e pensa di perfezionare l’operazione di acquisizione entro la fine di quest’anno.