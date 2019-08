Enel: nel primo semestre 2019 crescono tutti i principali aggregati economici

Enel archivia il primo semestre 2019 con i principali aggregati economici in progresso. Qui i dettagli

Conto economico primo semestre 2019

Enel ha chiuso i primi sei mesi del 2019 con ricavi per 38,99 miliardi di euro, in aumento dell’8,2% rispetto ai 36,03 miliardi ottenuti nel pari periodo del 2018. L’incremento è dovuto principalmente all’operatività Sud America e, in particolare, alla variazione di perimetro connessa all’acquisto, a giugno 2018, di Enel Distribuição São Paulo.

Buona la performance del margine operativo lordo, in crescita del 13,4% dai 7,86 miliardi agli 8,91 miliardi di euro del period in esame. Anche in tal caso il risultato è dovuto principalmente al buon andamento di Enel Distribuição São Paulo.

L’ultima riga di conto economico rivela infine un utile netto in progresso del 9,7 per cento a quota 2,22 miliardi di euro, a fronte dei 2,02 miliardi di euro di un anno fa.

Situazione patrimoniale e finanziaria

Al 30 giugno 2019 l’indebitamento finanziario netto di Enel era pari a 45,39 miliardi di euro contro i 41,09 miliardi di inizio anno. Tale incremento, segnala la società, è stato causato dagli investimenti nel periodo, dal pagamento dei dividendi, dall’acquisizione di una serie di società tra cui Enel Green Power North America Renewable Energy Partners e dall’applicazione dei nuovi principi contabili.

Nei primi sei mesi dell’anno Enel ha investito 4,17 miliardi di euro, in aumento di 1,05 miliardi rispetto al primo semestre del 2018.

Outlook

Il management di Enel ha confermato target economico-finanziari per il 2019.