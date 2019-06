Enel: esteso al 2028 il contratto fornitura gas con Sonatrach

Enel ha siglato con Sonatrach, compagnia petrolifera statale algerina, un accordo per estendere l’attuale contratto di fornitura di gas in scadenza a fine 2019.

L’accordo prevede una fornitura di otto anni da parte dell’Algeria a partire dal 1° gennaio 2020, con possibilità di estensione per ulteriori due anni, contribuendo in tal modo a fornire un’ulteriore sicurezza di approvvigionamento e stabilità al sistema italiano.

Il nuovo contratto conferma e consolida la storica partnership tra le due aziende e riflette l’evoluzione del mercato italiano del gas rispetto al primo contratto di fornitura siglato nel 1991. L’intesa rientra nella strategia di Enel per rendere il suo portafoglio di fornitura di gas diversificato e più flessibile, assicurando che segua i cambiamenti del mercato, per garantire una fornitura competitiva per la sua base di clienti.