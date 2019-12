Enel: Enel X e Related Companies installano il più grande accumulatore di energia di New York

Enel X, divisione per i servizi energetici avanzati del Gruppo Enel, e la società immobiliare globale Related Companies, hanno annunciato oggi il lancio del più grande sistema di accumulo di energia a batterie di New York.

Grazie a un contratto di locazione siglato con Related, Enel X e la società di sviluppo immobiliare commerciale hanno installato e collegato il sistema di stoccaggio alla rete di Con Edison.

Il sistema è progettato per consentire un rapporto diretto tra lodi Enel X e la società elettrica, semplificando al contempo l’operazione di locazione immobiliare, eliminando dalla struttura le complessità legate alla gestione dell’energia e alla partecipazione di Related.

L’impianto di storage “in front of the meter” da 4,8 MW/16,4 MWh, si trova presso il Gateway Center di Related a East New York, Brooklyn, e supporterà la rete locale della società elettrica di New York, Con Edison, nei periodi di picco della domanda, contribuendo a garantire un servizio affidabile.