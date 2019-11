Enel: EGP avvia costruzione di due parchi eolici da 200 mln ciascuno

Continua il percorso di Enel a favore delle Energie rinnovabili.

La società, attraverso la controllata per le rinnovabili Enel Green Power RSA (EGP RSA), annuncia di aver avviato la costruzione in Sudafrica dei parchi eolici di Karusa e Soetwater, con una capacità installata di 140 MW ciascuno.

Gli impianti, che si trovano entrambi nel distretto Karoo Hoogland, nella Provincia del Capo Settentrionale, dovrebbero essere ultimati per la fine del 2021. Karusa e Soetwater richiederanno un investimento di oltre 200 milioni di euro ciascuno.

Karusa e Soetwater rappresentano il quarto e quinto progetto eolico di cui Enel Green Power ha avviato la costruzione in Sudafrica dall’inizio dell’anno, in linea con il proprio programma di investimenti in questo Paese. Gli altri impianti, con una capacità installata di 140 MW ciascuno, sono Nxuba e Oyster Bay nella Provincia del Capo Settentrionale, e Garob nella Provincia del Capo Orientale. Enel si è aggiudicata tutti e cinque i progetti nel round 4 del programma REIPPPP (Renewable Energy Independent Power Producer Procurement Programme) del Governo sudafricano.