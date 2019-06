Enel: confermata da Ftse Russel e Vigeo Eiris per leadership globale nella sostenibilità

Enel è stata nuovamente confermata nella serie di indici FTSE4Good, che seleziona le più importanti aziende globali in base alla trasparenza e alle prassi ambientali, sociali e di governance (ESG), a seguito della prima revisione semestrale del 2019.

Il Gruppo ha superato con successo anche la valutazione semestrale dell’indice Euronext Vigeo-Eiris World 120 che, due volte l’anno, seleziona le 120 aziende più sostenibili tra le 1.500 principali società in termini di capitalizzazione di mercato di Nord America, Asia-Pacifico ed Europa.

Enel vede inoltre confermata la propria presenza negli indici Euronext Vigeo regionali -Eurozone 120 ed Europe 120, in cui rientrano, rispettivamente, le 120 società più sostenibili fra le maggiori 500 società nella zona euro e in Europa.

Enel è stata infine confermata nell’Integrated Governance Index (IGI), il primo osservatorio italiano che valuta la capacità delle imprese di attuare le proprie strategie aziendali nel rispetto della sostenibilità. Nello specifico, Enel è al primo posto nell’implementazione di una gestione responsabile delle persone.

Sia FTSE Russell che Vigeo-Eiris premiano il ruolo di leadership di Enel nel promuovere un modello di business a bassa emissione di CO 2 tramite il ricorso a rinnovabili, oltre a digitalizzazione e soluzioni energetiche avanzate e riconoscono l’impegno di Enel nell’utilizzo di pratiche di gestione aziendale responsabili nella sua operatività quotidiana. In particolare, FTSE Russell ha evidenziato la trasparenza della società, mentre Vigeo-Eiris riconosce la straordinaria performance di Enel sia nei settori della corporate governance, che delle strategie ambientali e dei diritti umani. Rispetto i diritti umani, va segnalato l’impegno di Enel nel prevenire la discriminazione ed il rispetto per la libertà di associazione e della contrattazione collettiva.

La leadership in sostenibilità si estende anche alle altre società quotate del Gruppo Enel, fra cui la controllata spagnola Endesa, che vede confermata l’inclusione nell’indice FTSE4Good e in tutti e tre gli indici di Vigeo-Eiris.

Enel Américas ed Enel Chile, le controllate di Enel che operano in America Latina, sono state confermate nell’indice FTSE4Good.

Il Gruppo Enel è inoltre presente in altri importanti indici di sostenibilità, quali il Dow Jones Sustainability Index, gli indici STOXX Global ESG Leaders, il Carbon Disclosure Leadership Index, l’OEKOM “Prime”, gli ECPI, gli indici Thomson Reuters/S-Network ESG Best Practices, Thomson Reuters Diversity & Inclusion e la classifica Equileap’s Top 200 sull’uguaglianza di genere.