Elettra investimenti: nel primo semestre 2019 diminuisce la gestione operativa

Elettra investimenti archivia il primo semestre 2019 con ricavi in aumento del 6,9%. Tuttavia gestione operativa ed utile netto registrano un forte calo.

Conto economico primo semestre 2019

Nei primi sei mesi del 2019 Elettra Investimenti contabilizza ricavi pari a 28,68 milioni, in progresso del 6,9% rispetto ai 26,58 milioni del corrispondente periodo del 2018. La società segnala che tale miglioramento è dovuto soprattutto ai migliori risultati conseguiti in tutte le linee di business condotte dal Gruppo (ad eccezione di quella che gestisce i certificati di efficienza energetica), ed è riconducibile sia

all’allargamento del perimetro di consolidamento, ed alle migliori performance registrate dalle partecipate storiche del Gruppo.

L’Ebitda consolidato del periodo in esame è risultato in contrazione del 18,9% a 3,9 milioni (13,6% dei ricavi), rispetto ai 4,81 milioni (18,1% del fatturato) dei primi sei mesi del 2018. Sulla stessa scia l’Ebit diminuisce dai precedenti 2,79 milioni (ros al 10,51%) agli attuali 1,45 milioni (ros al 5,04%), evidenziando una flessione del 48%.

L’ultima riga di conto economico mostra infine un utile netto di gruppo appena 7.980 euro, praticamente azzerato rispetto agli 1,49 milioni dei primi sei mesi del 2018.

Situazione patrimoniale e finanziaria

Al 30 giugno 2019 la posizione finanziaria netta consolidata risulta pari a 18,47 milioni, in aumento rispetto ai circa 14,8 milioni di fine dicembre 2018. Tale dinamica è riconducibile soprattutto al consolidamento della posizione finanziaria netta della Esco Biogas, per un importo pari a circa 3,6 milioni, ed alla distribuzione di dividendi per circa un milione.